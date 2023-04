Star Wars-fans zijn vast al aan het aftellen richting 28 april om met het vervolg van Star Wars Jedi: Fallen Order aan de slag te kunnen. Voordat het zover is, is het voor pc-gamers handig om te weten of hun systeem aan de systeemeisen voldoet om het nieuwste avontuur van Cal Kestis op vloeiende wijze op hun scherm te toveren.

Bijzonder om te zien is dat de systeemeisen hoofdzakelijk van AMD-hardware uitgaan en dat de Intel/Nvidia alternatieven onderaan worden genoemd. De processor en werkgeheugen eisen zijn niet heel spannend, maar met minimaal een AMD Radeon RX580 of Nvidia GeForce GTX 1070 mét 8GB VRAM vallen toch nog aardig wat pc-gamers buiten de boot als we de Steam Hardware Survey moeten geloven.

STAR WARS Jedi: Survivor PC Minimum System Requirements OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit RAM: 8Gb

8Gb CPU Features: 4 core / 8 threads

4 core / 8 threads CPU* AMD: Ryzen 5 1400

Ryzen 5 1400 GPU** AMD: Radeon RX 580

Radeon RX 580 GPU Features: DX12, 8Gb VRAM

DX12, 8Gb VRAM Storage: 155Gb

155Gb *CPU alternate: Intel Core i7-7700

**GPU alternate: Nvidia GTX 1070 STAR WARS Jedi: Survivor PC Recommended System Requirements OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit RAM: 16Gb

16Gb CPU Features: 4 core / 8 threads

4 core / 8 threads CPU* AMD: Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X GPU** AMD: RX 6700 XT

RX 6700 XT GPU Features: DX12, 8Gb VRAM

DX12, 8Gb VRAM Storage: 155Gb SSD

155Gb SSD *CPU alternate: Intel Core i5 11600K

**GPU alternate: Nvidia RTX2070

Is jouw pc klaar voor 28 april of is er toch nog een upgrade nodig?