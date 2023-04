Ontwikkelaars en uitgevers in de gamesindustrie zijn niet vies van een grapje, dat blijkt ieder jaar wel weer op 1 april. Zo ook SEGA, die een vrij unieke Sonic-game op die dag uitbracht. In de visual novel The Murder of Sonic the Hedgehog speelt Amy Rose een ‘murder mysterie’ en moet je erachter komen wie Sonic vermoord heeft. Alhoewel de game dus als een grap verscheen, is het wel een heus succes.

Via Twitter deelde de social media manager van de Sonic-games dat er meer dan 1 miljoen spelers zijn voor deze game. Op het moment dat het geplaatst werd, stond The Murder of Sonic the Hedgehog ook op de 61ste plaats van hoogst beoordeelde games op Steam. Een grote verrassing dus voor SEGA, die met 1 april toch een leuke grap heeft gebracht.