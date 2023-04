Sinds afgelopen week doet een nieuw gerucht de ronde rondom Sony PlayStation. Het bedrijf zou werken aan een nieuwe handheld. De handheld zou echter geen ’traditioneel’ draagbaar systeem betreffen zoals de PlayStation Portable of PlayStation Vita, maar een apparaat dat gebruik zou maken van de Remote Play functionaliteit op de PlayStation 4 en PlayStation 5, of cloud streaming.

Voor zowel cloud streaming als Remote Play zou het apparaat met de codenaam Q Lite een constante internetverbinding eisen, een vereiste die voorgangers zoals de Xbox One niet goed af gingen. Voor Remote Play zijn de vereisten nog groter, omdat je dan natuurlijk je PlayStation aan moet hebben staan en die ook een constante verbinding moet hebben. Veel landen beschikken nog steeds niet over het netwerk dat vereist is om met een goede, stabiele connectie games te kunnen streamen. Er zijn zelfs in Nederland nog meer dan genoeg locaties waar je het moet doen met een simpele koper aansluiting.

De constante verbinding die nodig zou zijn om de Q Lite te gebruiken maakt het apparaat gelijk een stuk minder aantrekkelijk. De Nintendo Switch of Steam Deck zijn juist zo fijn omdat je, ongeacht of je een internetverbinding hebt of niet, op de bank of in het openbaar vervoer een probleemloze game ervaring kunt hebben. Dat roept dus de volgende vraag op: voor wie is de Q Lite en wat voegt het toe? Het zou volgens de huidige geruchten niet de gemakken van een handheld met zich meebrengen en lijkt meer op een derivaat van al aangekondigde apparaten zoals de Logitech G Cloud.

De waarde van de nieuwe PlayStation handheld zoals het nu is beschreven is onduidelijk. Natuurlijk is het wat te vroeg en oneerlijk tegenover Sony om al een oordeel te vellen, maar een beetje discussiëren en speculeren op basis van wat we weten kan geen kwaad. Hoe dan ook, het bedrijf lijkt gewoon een uitgeklede smartphone te maken die alleen te gebruiken zal zijn voor Remote Play, iets wat je overigens ook gewoon op je huidige smartphone kunt doen. De enige waardevolle toevoeging is misschien de controller die aan het scherm vast zou zitten, maar innovatief is dat ook niet te noemen.

De Nintendo Switch en Steam Deck bewijzen dat er nog een grote vraag is voor manieren om games handheld te kunnen spelen. Iets waar Sony op in wil springen en ze moeten ook wel, gezien xCloud ook steeds groter wordt en gamen op afstand in bepaalde mate de toekomst is. Mensen willen daar ook best wel wat geld voor neerleggen, maar voor het apparaat zoals dat nu wordt beschreven verwacht ik niet dat er veel animo zal zijn. Zelfs niet als het ongeveer 100 euro gaat kosten.

De informatie is natuurlijk nog schaars, maar mocht de Q Lite echt zijn, zou je dan interesse hebben? Ben je het eens met de stelling of zie jij het compleet anders en sta je mogelijk zelfs te springen om een apparaat aan te schaffen waarop je jouw PS5 output kunt streamen? Wat denk jij dat de toegevoegde waarde is van de Q Lite en voor wie het apparaat bedoeld zal zijn? We zijn benieuwd naar jouw mening, laat ons weten wat jij denkt in de reacties.