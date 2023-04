Electronic Arts en de FIFA konden het niet met elkaar eens worden over de prijs die de uitgever moest betalen voor het gebruik van de naam ‘FIFA’. Als gevolg hiervan is FIFA 23 het laatste deel geweest met de beroemde merknaam in de titel. Vanaf dit jaar gaat de franchise verder onder de noemer EA Sports FC.

Hoewel we nog bijna niks over de game weten, behalve dat die later dit jaar verschijnt, kunnen we je nu wel het logo laten zien. Via persbericht heeft de uitgever de bovenstaande afbeelding gedeeld wat vooralsnog het nieuwe kenmerkende element van de voetbalgames moet worden.

Voor meer informatie en beelden van EA Sports FC zullen we moeten wachten tot juli. De uitgever heeft laten weten dat ze dan meer uit de doeken gaan doen.