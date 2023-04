Je zou het bijna vergeten, maar Ubisoft werkt momenteel nog steeds aan Tom Clancy’s XDefiant, een free-to-play shooter waar we al best lang op zitten te wachten. Eerder dit jaar vond er dan wel een Cross-Play test plaats, maar daarna werd het opnieuw stil. Gelukkig komt hier binnenkort verandering in.

Ubisoft liet op Twitter namelijk weten dat er volgende week (op 13 april om 19:00 uur om precies te zijn) een showcase uitgezonden zal worden die helemaal in het teken staat van XDefiant. Ook zal er op die dag een open beta van start gaan die 10 dagen zal duren. Als je hieraan deelneemt, kan je overigens enkele beloningen vrijspelen die je kan meenemen naar de uiteindelijke game wanneer die uitkomt.

Zet 13 april dus alvast in je agenda en hou zeker onze site in de gaten voor alle nieuwtjes.