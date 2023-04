No Man’s Sky werd afgelopen week alweer voorzien van een nieuwe update met extra content. Deze update volgde vrij snel op de update van eind februari, wat enigszins een verrassing was. Alle details van deze Interceptor update kan je hier vinden, vandaag hebben we een nieuwtje over een opvolgende update.

Hello Games heeft een hotfix voor de game uitgebracht op pc, die op elk moment ook voor consoles kan volgen. Deze update richt zich op een aantal specifieke crashes die zouden kunnen voorkomen. Oftewel, de meest kritische problemen worden hiermee aangepakt.

De details van deze update zijn als volgt: