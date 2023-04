PlayStation-gamers die een abonnement hebben op PlayStation Plus Premium hebben ook toegang tot een aantal oudere games. Een daarvan is Syphon Filter: Dark Mirror. Deze game heeft nu een update gehad die de besturing aanpast.

Syphon Filter: Dark Mirror kwam oorspronkelijk uit voor de PlayStation Portable. Deze handheld had maar één analoge stick en de actiebuttons deden hier dienst als een tweede stick. Als je deze titel op de PlayStation 4 of PlayStation 5 speelt, kan je dus niet gebruikmaken van het rechter pookje om de camera te besturen, omdat het origineel dit niet ondersteunde.

Dit is wat onhandig, zeker gezien de besturing van shooters anno 2023 heel anders is. Hier is nu echter verandering in gekomen, zo meldt Push Square. De voormalige PSP-exclusive is namelijk voorzien van een update, die er voor zorgt dat je de rechter analoge stick kunt gebruiken in plaats van de actieknoppen.

Hierdoor heeft de besturing een meer modern karakter, hoewel het niet zo vloeiend aanvoelt als bijvoorbeeld een hedendaagse third-person shooter. Of andere oude PSP-games een soortgelijke update zullen krijgen is nog niet bekend.