Later dit jaar mogen we Lords of the Fallen verwachten (voorheen ‘The Lords of the Fallen’), een reboot van het in 2014 verschenen ‘Lords of the Fallen’. Volgen jullie de verwarrende naamgeving nog? Net zoals het origineel wordt Lords of the Fallen ook een harde actie-RPG van het ‘soulslike’ kaliber: bereid je dus alvast voor om vaak te sterven. Schrikt dit je af? Geen zorgen, want de ontwikkelaar heeft ervoor gezorgd dat hun game toegankelijk is voor iedereen.

Creative director Cezar Virtosu sprak met GamesRadar over hoe men de ‘frustraties’ van het genre wilt vermijden en iedereen van het spel wilt laten genieten. Zo zal je niet direct in de wereld worden gedropt, maar je zal eerst goed begeleid worden in het reilen en zeilen van de gamewereld.

‘We have created a lengthy onboarding experience, because the difference between motivation and frustration is understanding why you failed or what the game wants you to do. With long onboarding, we believe that players will be able to practice and master all the basics before we let them out in our very unforgiving world.’

Een releasedatum is momenteel nog niet gegeven, maar Lords of the Fallen verschijnt normaal gezien ergens in 2023 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.