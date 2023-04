Vorig jaar werd tijdens The Game Awards een interessante titel aangekondigd: Immortals of Aveum. Deze game wordt gemaakt door indie-ontwikkelaar Ascendant Studios en valt onder het EA Originals label (waar eerdere toppers zoals de Unravel-games of It Takes Two onder vallen). Bij de aankondiging werd gezegd dat het om een FPS-titel zou gaan, waarin magie centraal staat. Een interessant concept, maar heel veel info over de game hebben we eigenlijk nog niet. Een recent lek doet ons echter hopen dat hier binnenkort verandering in zal komen.

De bekende leaker @billbil_kun liet namelijk op Twitter weten dat hij de releasedatum van Immortals of Aveum al weet:

“EXCLUSIVE Immortals of Aveum game from Electronic Arts/Ascendant Studios will be released on … .. . JULY 20th, 2023 “

Die datum ligt slechts enkele maanden van ons verwijderd, dus dit zou impliceren dat we toch al gauw meer beelden van de game te zien zullen krijgen (als de info klopt uiteraard). We houden jullie op de hoogte.