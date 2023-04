Met nog maar minder dan een maand te gaan kunnen Xbox en pc-gamers binnenkort aan de slag met Microsofts nieuwe exclusive, Redfall. In het spel zullen spelers het gelijknamige stadje moeten ontdoen van een leger aan vampiers. Er zullen verschillende type vampiers zijn om te verslaan, waarvan één The Rook is, die we terugzien in de nieuwste gameplay video van Redfall.

The Rook is een speciaal type vijand dat op verschillende punten in het spel jacht zal maken op jou. In de gameplay wordt getoond hoe The Rook er precies uitziet, en wat voor krachten de vijand heeft. Één ding is in ieder geval zeker, The Rook zal niet gemakkelijk neer te halen zijn. Check de trailer hieronder.

Redfall is vanaf 2 mei beschikbaar op de Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook vanaf dag één beschikbaar zijn via Game Pass.