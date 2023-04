We gaan er al een tijdje vanuit dat Mafia 4 op de planning staat van ontwikkelaar Hangar 13. Meer nog, in mei deed er een gerucht de ronde dat de studio zelfs al toestemming wilde krijgen voor Mafia 5. Kwestie van het ijzer te smeden als het heet is, zullen we maar denken. Een recente vacature op LinkedIn lijkt beide nieuwtjes nu te bevestigen.

De advertentie kan je hier volledig doornemen, maar hieronder hebben we het belangrijkste citaat geplakt. Het gaat namelijk om een nieuw deel in een ‘sleutelfranchise’ van Hangar 13 en een job die cruciaal moet worden voor de ’toekomst’ van de reeks. Dat ruikt naar Mafia 4, 5 en misschien zelfs nog meer, als je het ons vraagt. Fingers crossed.

“We are looking for a highly top-tier Executive Producer to own the development of a key franchise at Hangar 13. This role will play a vital part in the successful delivery of a major new title, including post-launch content and future franchise planning.”