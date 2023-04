We weten al een tijdje dat American McGee staat te springen om een derde deel te breien aan zijn reeks duistere games gebaseerd op Alice in Wonderland. Na American McGee’s Alice en Alice: Madness Returns zou het dan gaan om een spel dat de omineuze titel Alice: Asylum draagt. Uitgever EA is echter niet geïnteresseerd in het project.

EA weigert Alice: Asylum te maken, maar wil ook de rechten op de franchise niet afstaan… waardoor American McGee geen enkele mogelijkheid heeft om het derde deel effectief van de grond te krijgen. Na lang proberen heeft de man dan maar beslist om de handdoek in de ring te werpen. Volledig. Hij verlaat namelijk definitief de game-industrie.

In een bericht op Patreon geeft McGee aan dat hij zelfs niet meer betrokken wil zijn als EA later alsnog zou besluiten om Alice: Asylum toch te maken. Voor hem is het hoofdstuk helaas afgesloten.

“For my part, I have also reached an endpoint with “Alice” and with game production in general. I have no other ideas or energy left to apply toward getting a new Alice game made. Nor do I have any interest in pursuing new game ideas within the context of the current environment for game development. […] If someone does manage to convince EA to make “Asylum,” I would like to make clear that, from this point forward, I have no desire to be involved with that or any other Alice-related development. My involvement with “Alice” is also at an end.”