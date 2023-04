Battlefield 2042 is reeds voorzien van verschillende updates om de game meer naar de wens van de community te maken. Na veel updates betekent dat echter niet dat er niet nog meer te verbeteren valt aan het spel. Er staat voor deze week daarom weer een update op stapel.

De aankomende patch zorgt voor een nieuwe quality of life-feature. Met update 4.1.1 zal ‘All Chat Support’ worden toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om ‘vriendelijke’ gesprekken met de vijand te hebben. Deze feature zal bij default zijn uitgeschakeld, dus wil je hiervan gebruikmaken, dan moet je dat eerst in het opties-menu activeren.

Wanneer de update precies uitkomt is nog niet bekend.