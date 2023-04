Het is vanuit kamp Sony PlayStation een beetje stil, want afgezien van Burning Shores voor Horizon: Forbidden West en Spider-Man 2 eind dit jaar is het verder onduidelijk wat we nog meer mogen verwachten. De veronderstelling is nu dat Sony binnenkort met een PlayStation Showcase komt om de volgende fase van de PlayStation aan te kondigen.

Hoewel het vanuit Sony stil is, is dat het allerminst in het geruchtencircuit. Eén van de hot items momenteel is de nieuwe handheld voor Remote Play waar Sony mee bezig zou zijn. Deze heeft Sony volgens de laatste berichten in ontwikkeling, maar het is wachten tot een officiële aankondiging volgt alvorens we überhaupt van een zekerheid kunnen spreken.

In de tussentijd gaan de geruchten verder. Zo heeft de brenger van dit nieuws, Tom Henderson, in een recente video aangegeven dat de Remote Play handheld mogelijk in november uitkomt. Dit stukje hardware zou gelijk moeten uitkomen met de nieuwe earbuds en dit volgt na de release van de PlayStation 5 die een aparte disc drive kent.

“As part of a podcast Tom said the Remote Play handheld is releasing November this year with the earbuds and new headset also around that time. Seems like a big wave of hardware is coming alongside the detachable drive revision with the revision coming first.”

Het is dus vooral uitkijken naar een eventuele PlayStation Showcase om duidelijkheid te krijgen. Wanneer die zal plaatsvinden is onbekend, aangezien de berichten over een dergelijke show op zichzelf ook weer geruchten zijn.