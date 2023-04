The Super Mario Bros. Movie werd door de pers verdeeld ontvangen, maar dat heeft bioscoopgangers niet weerhouden om thuis te blijven. De film is namelijk op weg om een aantal records te verbreken.

Volgens The Hollywood Reporter is The Super Mario Bros. Movie op koers om $195 miljoen binnen te halen in de eerste vijf dagen na release in de VS. Hier zit ook een driedaags weekend bij dat mogelijk $137 miljoen heeft opgebracht. Als dat zo is, dan is de lancering van The Super Mario Bros. Movie de op één na beste animatiefilm na The Incredibles 2.

Als er naar de rest van de wereld wordt gekeken, dan wordt er uitgegaan van een weekend dat $173 miljoen heeft opgeleverd en dat de film in vijf dagen $386 miljoen in het laatje brengt. Als dit officieel wordt bevestigd, dan zou dat betekenen dat The Super Mario Bros. Movie de beste lancering ooit zou zijn buiten de VS.

Dit record was in handen van Frozen 2, die in vijf dagen $358 miljoen opleverde. Nog een paar dagen en dan weten we het zeker. Heb jij de film al gezien?