Het ziet er naar uit dat de Japanse gamesindustrie verder aan het groeien is. Al eerder liet Konami weten dat zij een nieuwe studio hadden geopend en nu doet Capcom precies hetzelfde.

Capcom heeft namelijk een gebouw in Osaka laten bouwen dat dienst zal doen als ‘production support studio’. Met een oppervlakte van 2.603,82m² is het één van de grootste studio’s in Japan. Het gebouw bevat twee motion capture studio’s die de nieuwste ultra high-res camera’s hebben.

Met de nieuwe studio geeft Capcom hun ontwikkelaars de mogelijkheid om hun creatieve capaciteiten maximaal te benutten. Aangezien de Japanse uitgever/ontwikkelaar al twee andere motion capture studio’s heeft, kan er nu ook efficiënter worden gewerkt.