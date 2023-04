Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar volgende week ligt Dead Island 2 toch echt in de winkels. Er is nu een nieuwe video vrijgegeven die alvast de eerste 11 minuten van de game laat zien.

IGN is één van de mediapartijen die Dead Island 2 al heeft kunnen spelen en zij hebben een video gemaakt, waarin het begin van de game te zien is. Het geeft niet alleen prijs hoe het verhaal begint, maar er wordt ook wat combat getoond. Hoe dit er allemaal in de game uitziet kan je hieronder bekijken.