Gisteren was de lancering van TRON: Identity en deze game is gemaakt door Bithell Games. Hier blijft het niet bij, want er zijn meer TRON-titels van deze ontwikkelaar onderweg. Disney Games producer Heidi Vargas heeft tegenover D23 laten weten dat TRON: Identity de start is van een langere samenwerking met Bithell Games.

De ontwikkelaar is namelijk bezig met nog meer games gebaseerd op de bekende franchise, maar verdere details zijn in nevelen gehuld. Gezien het een relatief kleine ontwikkelaar betreft kan het wel even duren alvorens we meer over de komende games horen. Liefhebbers van de franchise hebben in ieder geval wat om naar uit te kijken.

De oprichter van Bithell Games, Mike Bithell, bevestigde de samenwerking met het volgende bericht op Twitter: