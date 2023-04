De PlayStation Plus Extra en Premium games van maart/april zijn al een tijdje beschikbaar en we mogen op korte termijn de aankondiging voor deze maand en begin mei verwachten. Er is nu echter een verrassing beschikbaar in de vorm van een extra titel.

Sony heeft Anodyne stiekem toegevoegd aan de bibliotheek van de digitale service, zo meldt een Reddit-gebruiker. Dit is een action adventure titel die wordt omschreven als een ‘Zelda lite’ en kwam in 2018 uit voor de PlayStation 4. De game werd met hoofdzakelijk voldoendes ontvangen.

Om je een idee te geven wat Anodyne te bieden heeft, hebben we de lanceringstrailer voor je opgedoken. Die check je hieronder.