Het wordt een belangrijke week voor XDefiant, de free-to-play shooter van Ubisoft. Op 13 april wordt allereerst een showcase uitgezonden met talloze nieuwe beelden en nieuwe info én tegelijk gaat er op die dag ook een closed beta van start (waarvoor je je hier kan opgeven). Over die beta is wat meer info bekendgemaakt.

De beta zal lopen van 13 tot 24 april, dus je hebt wel even tijd om van de game te proeven. Je zal ranked matches kunnen spelen in vijf modi: Escort, Zone Control, Domination, Occupy en Hot Shot. Je zal kunnen spelen met vier facties en dit op veertien verschillende maps. Je mogelijke uitrusting bestaat dan weer uit 24 wapens, 44 attachments en 5 soorten explosieven. Je vooruitgang zal niet worden overgedragen naar de uiteindelijke game, maar je krijgt wel tien exclusieve cosmetische items als je deel uitmaakt van de beta.

Wil je niet deelnemen aan de beta, maar ben je wel op één of andere manier geïnteresseerd in XDefiant? Dan zal je tijdens deze periode heel wat nieuwe beelden kunnen bekijken, want Ubisoft heeft toestemming gegeven om gameplay te streamen en te uploaden.