Nintendo is één van de bedrijven die dit jaar voor het annuleren van de E3 al aangaf niet aanwezig te zijn. Zij lieten weten voor andere momenten te kiezen om hun games aan de man te brengen. Via een Nintendo Direct is dan de logische eerste gedachte, maar het blijkt dat ze ook een evenement opzetten.

Het Japanse bedrijf heeft aangekondigd dat ze Nintendo Live naar Seattle in de Verenigde Staten brengen. Dit is de eerste keer dat er een editie van het evenement buiten Japan zal plaatsvinden, waar het al sinds 2017 georganiseerd wordt. Deze editie staat voor september gepland, al is de specifieke datum nog onduidelijk. Meer info volgt later hier.

Op het Nintendo Live evenement zullen bezoekers de nieuwste Switch-games kunnen spelen, andere fans kunnen ontmoeten en deelnemen aan toernooien. Het staat logischerwijs geheel in teken van wat Nintendo te bieden heeft, dus dit kan ook best interessante nieuwtjes opleveren.

Gezien Nintendo nu de stap neemt om Nintendo Live naar Amerika te brengen, zou het niet ondenkbaar zijn dat er in de toekomst ook een editie in Europa volgt.