Uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Black Forest Games hebben een single player versie aangekondigd van Destroy All Humans! 2: Reprobed. De game krijgt de toepassende ‘Single Player’ subtitel en wordt uitgebracht op de PlayStation 4 en Xbox One.

Destroy All Humans! 2: Reprobed kwam eind vorig jaar uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De uitgever heeft nu dus alsnog besloten de game uit te brengen op de vorige generatie consoles, al is het in iets aangepaste vorm zonder multiplayer.

Destroy All Humans! 2: Reprobed Single Player komt op 27 juni uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Het spel zal € 29,99 kosten. Dat is 10 euro goedkoper dan de current-gen versie, al is die natuurlijk in de tussentijd wel al een aantal keer in de uitverkoop geweest.

Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.