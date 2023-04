Sony heeft een nieuwe State of Play-uitzending aangekondigd voor morgenavond. Het gaat hier om een aflevering die zich volledig op Final Fantasy XVI richt en zo’n 20 minuten zal duren. Tijdens de uitzending mogen we nieuwe beelden en vooral veel meer details over de game verwachten die op 22 juni verschijnt.

De State of Play rondom Final Fantasy XVI staat gepland voor morgenavond 23:00 uur en zal live te volgen zijn via YouTube en Twitch. Uiteraard mag je ook hier op PlaySense een livestream verwachten. Andere games komen tijdens deze State of Play niet aan bod.