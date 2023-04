Dead Island 2 komt naar de pc, last-gen én current-gen systemen. De game zal dan vooral per versie verschillen in de performance. Daarover heeft Dambuster Studios nu wat meer details prijsgegeven.

Als je Dead Island 2 op de PlayStation 4 of Xbox One speelt, zal de game een framerate hebben van 30fps. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zal dit verdubbeld worden naar 60fps. Wat de resolutie zal zijn is nog niet bekend.

De opvolger van Dead Island bevat een coöp-modus, maar ondersteunt geen cross-play. Wel is het mogelijk om als PS4-speler met iemand met een PS5 samen te spelen en hetzelfde geldt voor de systemen van Microsoft.

De game zal ook verschillende mogelijkheden bieden om de HUD aan te passen. Zo kan je bepalen of je van ‘objective markers’ gebruik wilt maken en of je pop-ups met informatie in- of uitschakelt. De gesproken dialogen zullen alleen in het Engels zijn, maar de ondertiteling kan in verschillende talen worden weergegeven. Nederlands valt daar echter niet onder.