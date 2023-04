Volgende week vrijdag komt Dead Island 2 uit. Ben je van plan om de pc-versie aan te schaffen, dan hebben we de systeemeisen voor je waar je pc aan moet voldoen. Dit om de game te kunnen spelen.

Dead Island 2 vraagt ten minste om een Intel Core i7-770HQ of AMD-FX 9590 in combinatie met een Geforce GTX 1060 of AMD Radeon RX 480. Hiermee kan je het spel in 1080p en op 30fps spelen.

Wil je van alle toeters en bellen gebruikmaken, dan moet je minimaal een AMD Ryzen 9 7900X of Intel Core i7-13700K tezamen met een Geforce RTX 3090 of AMD Radeon RX9650XT hebben. Dan draait de game op 4K en 60 frames per seconde.

Het volledige overzicht met details kan je hieronder zien.