Het vierde seizoen van Overwatch 2 is deze week van start gegaan en liefhebbers van de Hero shooter kunnen aan de slag met een nieuw personage. Deze nieuwe Support Hero genaamd Lifeweaver, laat zich zien op het slagveld en geneest zijn teamgenoten met bloemen. Zijn vijanden verslaat hij met stekelige doorns. Net als ieder ander seizoen is Overwatch 2 van een nieuwe Battle Pass voorzien, waarmee je cosmetische items en meer kunt scoren.

Blizzard heeft nu een trailer uitgebracht waarin de Battle Pass even kort wordt toegelicht. Het thema van dit seizoen is de ruimte en dat is terug te zien in de vele skins die jij kunt bemachtigen met deze Battle Pass. Zo scoor je onder andere de Mythic Skin ‘Galactic Emperor’ voor de Tank held Sigma. Ook krijg je bij de aankoop direct toegang tot Lifeweaver en een exclusieve Lucio skin. Spelers die geen Battle Pass nemen, moeten wachten tot Tier 45 om gratis met Lifeweaver aan de slag te kunnen.