Met PlayStation Stars kun je onder andere digitale verzamelobjecten verdienen. Er is nu een wel heel grappig object te scoren, namelijk een heuse Bobblehead van Shuhei Yoshida.

Yoshida heeft tijdens de BAFTA Game Awards een Fellowship Award gekregen en dat wordt nu gevierd in PlayStation Stars. Je krijgt een Bobblehead van de PlayStation Indies baas als je één game speelt van een lijstje met titels die door Yoshida worden aangeraden.

Deze games zijn als volgt:

Je hebt nog 77 dagen over om deze opdracht te vervullen, dus er is geen haast bij.

Do you think I’m collectible? Hit PlayStation Stars tab on PS App and play one of my recommended games to grab me! <3 #PlayStationStars pic.twitter.com/dIa8aeSC8j

— Shuhei Yoshida (@yosp) April 13, 2023