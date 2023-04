Vorig jaar september werd Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune en Dunan Unification Wars aangekondigd. Deze kreeg nog geen exacte releasedatum mee, maar er werd wel aangegeven dat het spel in 2023 uit moet komen. Het lijkt er nu op dat een releasedatum aanstaande is.

Gematsu heeft opgemerkt dat de remaster van de twee Suikoden-games in Taiwan voorzien is van een leeftijdscategorie. Dit wordt altijd toegekend als de game nagenoeg klaar is, dus het lijkt logisch dat we binnen een niet al te lange tijd te weten komen wanneer de remaster verschijnt.