Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de dag is nu daar. Ubisoft+ is vanaf heden beschikbaar voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Als je al het Ubisoft+ Multi Access abonnement hebt, dat is dan de tier van €17,99 per maand, hoef je enkel in te loggen op jouw Xbox en kan je aan de gang.

Ook voor de Xbox versies van Ubisofts catalogus geldt dat je, naast de games zelf, ook toegang krijgt tot season passes en overige downloadbare content. Virtuele valuta vallen hier niet onder, maar daar krijg je dan wel 10% korting op. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de Ubisoft productpagina.

Hieronder een overzicht van alle games die je kan spelen op Xbox mits je een Ubisoft+ Multi Access abonnement hebt.