Eerder dit jaar werd Ashika Island gelanceerd in Call of Duty: Warzone 2.0, een Resurgence map die kleiner is van schaal tegenover Al Mazrah. Een prima map die zeker een lange tijd mee kan, maar er bestaat een kans dat er een nieuwe bijkomt. Dataminers hebben namelijk een interessante verwijzing naar een nieuwe map in de code van de game gevonden.

Er is een verwijzing gevonden naar de map met de naam ‘Vondel’ en daarbij wordt gesuggereerd dat de locatie Nederland zou zijn. Gezien de singleplayer campagne van Modern Warfare 2 spelers naar Amsterdam brengt, is het een logische aanname om te denken aan een map gebaseerd op het Vondelpark.

De Resurgence maps zijn tot op heden altijd eilanden geweest, maar mogelijk stapt men hier met een nieuwe map vanaf. Daarnaast is het Vondelpark zelf in Amsterdam misschien niet interessant genoeg, maar met genoeg omringende gebouwen zijn er wel veel creatieve mogelijkheden.

Weet, het kan ook niks zijn, maar dit gerucht klinkt wel aantrekkelijk als je het ons vraagt. Hoe denk jij over een Resurgence map gesitueerd in Amsterdam? Zodra er meer informatie naar buiten komt of een officiële aankondiging, dan laten we het weten tenzij het onzin is.