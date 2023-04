De grote uitbreiding Burning Shores voor Horizon: Forbidden West komt steeds dichterbij dus er komt ook steeds meer naar buiten. Zo hebben we recent screenshots gezien van mooie wolkenformaties en we zagen de Waterwing machine in actie. Wie de uitbreiding in pre-order plaatst, krijgt daar een speciaal outfit voor terug en die wordt getoond in een nieuwe trailer.

We krijgen in deze korte trailer mooie close-ups te zien van het Blacktide Dye outfit dat – zoals de naam al zegt – voornamelijk zwart is met gele tinten. Verder zien we ook het Blacktide Quen Commander outfit en de Blacktide Sharpshot boog voorbij komen die beide te vinden zijn op een nieuwe locatie in de uitbreiding.

Verder deelde Guerrilla Games via de onderstaande Tweet dat Aloy zal worden voorzien van nieuwe finishing moves. Deze zien er zeker spectaculair uit en zijn een genot om naar te kijken.