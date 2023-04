Afgelopen maand verscheen The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition en dit zou de ultieme en meest complete versie zijn van dit bizarre ruimte avontuur. De release van deze editie viel echter vies tegen, want de uitgave kende veel bugs en allerlei andere fouten, waardoor het soms haast niet te spelen viel. De ontwikkelaar is hiervan op de hoogte en bracht eerder al update 1.01 uit om de game in een betere staat te krijgen.

Update 1.02 is nu ook uit en deze pakt onder meer de framerate problemen aan waar de game mee kampt. Ook zijn allerlei flikkering issues nu verholpen, tenminste, dat is de bedoeling met deze update. Deze patch pakt de game op alle beschikbare platformen aan, maar er zijn ook wat platform specifieke bug fixes van kracht. Dit wordt zo aangeduid in de onderstaande patch notes.

De ontwikkelaar geeft bij de release van deze update ook aan dat lang nog niet alles is opgelost. Ze werken aan meer updates die de resterende plooien zullen moeten gladstrijken. Wanneer deze updates volgen is nog niet bekend.

Performance:

• Replaced dynamic resolution with FSR and added option selector on PC

• Framerate improvements on all platforms

• Various improvements to reduce hitching issues across all platforms

• Specific DirectX 12 allocation improvements to fix hitches on PC

• Fixed settings auto-detection on PC

• Fixed multiple flickering issues

• Optimized graphics settings on PlayStation®5 and Xbox Series X|S

• Optimized VFX during combat to address frame rate dips

Stability:

• Fixed occasional crash when detecting graphics settings on PC

General:

• Various bug fixes

• Fixed bug where EULA needs to be accepted after every launch

• Material and texture updates to remove visible seams and improve overall visuals

• Lighting improvements

• Fixed excessive shadow popping bug in Roseway

• Fixed disappearing reticle when changing settings during gameplay

• Fixed floating grass in Monarch

• Improved LODs to reduce popping