Met de komst van Steam Deck zijn veel pc-gamers overstag gegaan en kunnen ze met de handheld hun favoriete games ook onderweg spelen. De Steam Deck draait op een speciaal besturingssysteem genaamd Steam OS, dat weer een gemodificeerde versie van Linux is, maar in theorie kan het ook Windows 11 draaien. In de praktijk blijkt dit echter moeizamer dan gedacht en het kan officieel ook niet, dus vele gebruikers wagen zich hier dan ook niet aan.

Uit een gelekte video blijkt dat de Steam Deck inmiddels de interesse heeft gewekt bij Microsoft en dat er intern gekeken wordt naar een handheld versie van Windows 11. Nu zijn deze ideeën uit de video nog niet officieel in ontwikkeling omdat het concepten zijn, maar het laat wel de mogelijkheid van Windows 11 op een handheld apparaat zien. Tijdens een Hackathon sessie werd ook een prototype getoond, waarin Windows 11 wel degelijk draait op de Steam Deck.

Of Microsoft hier nog meer mee gaat doen, is onduidelijk. Maar met interne acties zoals deze zou het zomaar kunnen dat Microsoft wel oren heeft naar een Windows 11 handheld ervaring in combinatie met Xbox en PC Game Pass.