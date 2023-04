In Redfall krijgen we de keuze om met vier verschillende personages aan de slag te gaan. Layla Ellison en Jacob Boyer hebben we inmiddels voorbij zien komen in aparte trailers, waarin we kennis met hen konden maken. Het is nu tijd voor de derde protagonist van de game: Remi de la Rosa.

De opzet is hetzelfde als voorheen. We krijgen wat achtergrondinformatie te horen en zien, daarnaast maken we via een kort interview kennis met haar persoonlijkheid. Vanzelfsprekend komt ook haar robot Bribon ter sprake, die haar zal ondersteunen tijdens de gevechten.

Redfall verschijnt op 2 mei voor de Xbox Series X|S en pc.