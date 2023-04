Afgelopen donderdagavond kondigde Warner Bros. Games aan dat Suicide Squad: Kill the Justice League niet langer op 26 mei zal verschijnen. In plaats daarvan is de game opgeschoven naar 2 februari 2024, wat uitstel van 9 maanden betekent.

De ontwikkelaar gaf als reden dat ze de tijd goed kunnen gebruiken om de game te polijsten, maar het zal velen niet onbekend zijn dat de titel vrij slecht ontvangen werd bij de presentatie via State of Play eerder dit jaar.

Nu ziet het er niet naar uit dat de game fundamenteel zal veranderen, maar een punt waarover velen vielen zal mogelijk wel aangepast worden. Volgens Windows Central journalist Jez Corden heeft het uitstel van de game onder andere te maken met het verwijderen of aanpassen van de ‘always online’ vereiste.

Op zichzelf mag dat natuurlijk geen 9 maanden kosten, maar het speelt klaarblijkelijk wel een belangrijke rol. Mocht dit één van de zaken zijn die uit de game zal verdwijnen, dan is dat – als we de feedback mogen geloven – alvast een stap in de juiste richting.