Over een paar dagen zullen we met Aloy naar Los Angeles gaan reizen via de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West. Gezien de release nu echt aanstaande is, heeft Guerrilla Games een mooie launch trailer uitgebracht.

De trailer laat meer van de nieuwe content zien, waaronder personages, cutscenes, gevechten en meer. Lang is de trailer niet, maar het brengt je wel gelijk in de vibe. Burning Shores is vanaf 19 april verkrijgbaar voor alleen de PlayStation 5 en kost € 19,99.