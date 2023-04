Afgelopen donderdag zond Sony een nieuwe State of Play uit, die geheel in teken stond van Final Fantasy XVI. Met ruim 20 minuten aan nieuwe beelden hebben we een hoop van de aankomende PlayStation 5 exclusive kunnen zien.

In aanvulling hierop hebben we nu nog een reeks screenshots, die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet. Noteer 22 juni 2023 in de agenda, dan zal de volgende telg in de langlopende franchise van Square Enix uitkomen.