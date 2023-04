Het is inmiddels al een lange tijd geleden dat Mafia 3 uitkwam en het is wachten tot het volgende deel officieel aangekondigd wordt. We weten dat Hangar 13 bezig is met een nieuw deel, maar daar stopt het ook gelijk qua informatie. We moeten het dus met secundaire bronnen doen en dan zijn vacatures altijd erg interessant.

Op basis van een openstaande vacature leren we dat de ontwikkelaar zoekt naar mensen die ervaring hebben met multiplayer. Dit suggereert dat de game niet puur een singleplayer avontuur zal zijn, zoals wel het geval was met de voorgaande delen. Sterker nog, in de omschrijving voor een senior systems designer staat zelfs dat ervaring met live game design een pre is.

Of Mafia 4 daarmee automatisch ook een live service game wordt is natuurlijk de volgende vraag. De nuance is wel dat bij deze specifieke vacature niet staat aangegeven om welke game het gaat, daar waar dat bij andere vacatures wel het geval is.

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren vooraleer we iets meer over de game horen, want bij de bevestiging vorig jaar gaf de ontwikkelaar aan dat de ontwikkeling een paar jaar zou duren.