Vorige maand kondigde 2K Games de nieuwe LEGO-game LEGO 2K Drive aan, die we zelfs al even hebben kunnen spelen. Dit beviel ons erg goed en gezien de release op 19 mei 2023 gepland staat, hoeven we ook niet al te lang meer te wachten.

Zo nu en dan worden er ter promotie van de game nieuwe afleveringen van het Awesome News Network (ANN) uitgebracht en inmiddels zijn we bij de derde aflevering aangekomen. In deze korte video krijg je de verschillende rij-mechanieken van de game te zien en dat check je hieronder.

Mocht je de voorgaande twee afleveringen gemist hebben, dan tref je die hieronder.