Rockstar Games komt bijna wekelijks met een update voor GTA Online en dat is deze week niet anders. Afgezien van wat extra beloningen voor een aantal specifieke activiteiten, wordt de game binnenkort ook voorzien van een nieuw onderdeel.

Het is vanaf volgende week mogelijk om meer dan 30 persoonlijke nummerborden te maken met de nieuwe License Plate Creator. Zo geef je jouw bolides net dat persoonlijke tintje.

Verder heeft Rockstar aangekondigd dat ze de prijzen van verschillende voertuigen gaan aanpassen. Dit met als doel om beter aan te geven wat ze waard zijn. Dit begint op 27 april en zal de komende maanden door blijven gaan.

Hieronder alle andere details van de meest recente update voor GTA Online:

Nieuw voertuig: De Karin Boor, nu verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos en gratis voor GTA+-leden.

Een gratis Karin-shirt voor iedereen die voor 26 april de Karin Boor koopt

Dubbele GTA$ en RP in Business Battles en Tiny Racers

1,5x GTA$ en RP voor Special Cargo-verkoopmissies

Driedubbele salarissen voor Bodyguards en Associates

Het White Graphic Smoking Jacket krijg je deze week voor het voltooien van een Special Cargo-verkoop

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium testrit: De Shitzu Hakuchou Drag (motor)

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen North Chumash en Palomino Highlands

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Pegassi Reaper (supercar, 30% korting), Ocelot Swinger (klassieke sportwagen), Vapid Flash GT (sportwagen), Übermacht Zion Classic (klassieke sportwagen) en de Pegassi Tempesta (supercar)

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Pegassi Zorruso (supercar) en de Coil Raiden (sportwagen)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Dewbauchee JB 700W (klassieke sportwagen)

LS Car Meet-testritten: De Albany V-STR (sportwagen), Pfister Growler (sportwagen) en Vulcar Warrener HKR (sedan)

Te winnen in de LS Car Meet: De zeer aanpasbare Obey 8F Drafter (sportwagen) als je drie dagen achter elkaar in de top 5 eindigt in Pursuit Races

Ook zijn er weer verschillende kortingen om van te profiteren. Zo krijg je momenteel 30% korting op Executive Offices, Offices-garages en Office aanpassingen. Bij de Gun Van profiteer je momenteel van 30% korting op de karabijn. GTA+-abonnees krijgen 50% korting op de Unholy Hellbringer.

De voertuigen die momenteel in de aanbieding zijn, hebben we op een rijtje gezet:

Pegassi Reaper (supercar) – 30% korting

Pegassi Zorrusso (supercar) – 30% korting

Albany V-STR (sportwagen) – 30% korting

Wat betreft de nieuwe License Plate Creator kregen we van Rockstar Games nog wat meer context toegestuurd. Zo mag je het volgende verwachten: Vanaf volgende week kun je een persoonlijk tintje toevoegen aan je favoriete wagens met de License Plate Creator, waarmee je nummerborden kunt aanpassen in GTA Online. Met deze nieuwe tool kun je tot 30 persoonlijke nummerplaten maken door bestellingen te plaatsen via de browser op je desktop of mobiel. Vervolgens kun je de platen ophalen en in de game gebruiken.

Om terug te komen op de prijswijzigingen van verschillende voertuigen in GTA Online, zullen de onderstaande bolides vanaf 27 april een andere prijs krijgen. Eén van de redenen hiervoor is om ze toegankelijker (goedkoper) te maken, maar voertuigen met specifieke en/of speciale mogelijkheden zullen daarentegen weer duurder worden.

De eerste wave met aanpassingen is als volgt:

Brute Armored Boxville – Van GTA$2,926,000 naar GTA$1,300,000

Buckingham Akula – Van GTA$3,704,050 naar GTA$4,500,000

Declasse Granger 3600LX – Van GTA$1,380,000 naar GTA$2,000,000

Declasse Scramjet – Van GTA$3,480,000 naar GTA$4,000,000

Dewbauchee Champion – Van GTA$2,995,000 naar GTA$3,750,000

HVY Chernobog – Van GTA$3,311,700 naar GTA$1,500,000

Imponte Deluxo – Van GTA$4,721,500 naar GTA$5,750,000

Imponte Ruiner2000 – Van GTA$5,745,600 naar GTA$3,750,000

MammothThruster – Van GTA$3,657,500 naar GTA$2,500,000

Mammoth Tula – Van GTA$5,173,700 naar GTA$4,100,000

Ocelot Stromberg – Van GTA$3,185,350 naar GTA$2,500,000

Pegassi Oppressor – Van GTA$3,524,500 naar GTA$2,750,000

Pegassi Oppressor Mk II – Van GTA$3,890,250 naar GTA$8,000,000

Pegassi Toreador – Van GTA$3,660,000 naar GTA$4,250,000

Pegassi Weaponized Ignus – Van GTA$3,245,000 naar GTA$4,500,000

RM-10Bombushka – Van GTA$5,918,500 naar GTA$4,750,000

Later dit jaar zullen er dus nog meer prijzen aangepast worden en bij updates lees je het hier op PlaySense.