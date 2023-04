Ubisoft heeft verschillende games in ontwikkeling en één daarvan is XDefiant, die momenteel te spelen is via een gesloten beta. Mocht je interesse hebben, dan kan het lonen om je hier aan te melden en wie weet krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan de testsessies die tot 23 april duren.

Met deze beta die nu bezig is, heeft de uitgever ook meer beelden gedeeld. Zo hebben we hieronder een trailer die de post-launch plannen uit de doeken doet, waarmee men aangeeft dat ze van plan zijn de shooter voor een lange tijd te ondersteunen.

In eerste instantie zal XDefiant lanceren met vijf facties bij de release, samen met 14 maps, 24 wapens en daarop kan je weer 44 attachments kwijt. Verder is de game voorzien van drie arena’s en twee lineaire modi en het verdienmodel verloopt via een Battle Pass en cosmetische content.

Dat is niet alles, want Ubisoft heeft ook nog een reeks trailers uitgebracht die zich stuk voor stuk op andere onderdelen van de game focussen. Die beelden bekijk je hieronder. Wanneer XDefiant uitkomt is nog niet bekend, de game zal bij release verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.