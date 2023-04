Nintendo toonde deze week de laatste trailer voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Daarin was Ganondorf te zien en nu weten we ook wie zijn stem zal inspreken in de game.

Niemand minder dan Matthew Mercer zal de stem zijn van Ganondorf in het nieuwste avontuur van Link. Mercer was al eerder te horen in games als Fire Emblem: Engage en Return to Monkey Island.

De stemacteur is een groot fan van de Zelda-reeks, dus hij liet op Twitter weten erg in zijn nopjes te zijn dat hij mag meewerken aan het nieuwste deel in de reeks.