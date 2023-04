Vorig jaar in december werd de volgende game van FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, aangekondigd, maar dit zonder al te veel specifieke details en beelden. We kregen in de voorbije maanden al wel een beetje info, maar eigenlijk weten we nog niet bijster veel. De game zou in de loop van 2023 moeten uitkomen, maar ook een releasedatum ontbreekt nog. Daar zou echter binnenkort verandering in kunnen komen.

Gematsu postte namelijk een Tweet waarin men opmerkte dat Armored Core VI: Fires of Rubicon een officiële rating heeft gekregen in Zuid-Korea. Meestal wil dit zeggen dat we binnenkort een releasedatum mogen verwachten, die hopelijk gepaard zal gaan met een trailer vol gameplay.

We houden jullie op de hoogte…