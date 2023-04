Sinds september 2021 kunnen pc-gamers aan de gang met Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward. Deze survival horror-game is nu echter ook onderweg naar consoles zo is bekendgemaakt.

In Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward word je door middel van een machine in een droomstaat gebracht. Hiermee kunnen wetenschappers je in een vervloekt object krijgen om er zo achter te komen wat het verhaal van het desbetreffende voorwerp is. Ditmaal is het object een vrouw waarvan vele spookverhalen de ronde doen.

Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward zal op 27 april uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, en Series X|S. Een video van de game check je hieronder.