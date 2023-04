Review | Minecraft Legends – Minecraft Legends was veelbelovend tijdens onze eerste kennismaking op de gamescom vorig jaar. Nu kunnen we eindelijk in de volledige game duiken en de Piglins tot halt roepen. Zoals we in de preview hebben kunnen vertellen, is de wereld veroverd door de Piglins en ben jij de enige die er een einde aan kan maken. Met legers val je nederzettingen aan en met de meest onverwachte allianties bundel je de krachten om de varkensachtige krijgers te veranderen in bacon strips. Maar is Minecraft Legends wel zo goed als dat het klinkt op papier? Lees gauw verder!

Een toegankelijke en hilarische bedoeling

In Minecraft Legends wordt het verhaal uit de doeken gedaan door gebruik van CGI cutscenes. Hierin zie je hoe in de Nether de Piglins zich mobiliseren en door een portaal de Overworld betreden en de boel veroveren. Het heeft ontzettend veel weg van de orcs uit World of Warcraft die de Dark Portal gebruiken om naar een andere dimensie te gaan. De vergelijking is op een positieve manier hilarisch te noemen. De held, in dit geval een personage dat je aan het begin van de game kunt kiezen, zal moeten strijden tegen de verschillende Piglin gedrochten en de vele nederzettingen moeten verpulveren. Een drietal ‘goden’, genaamd Knowledge, Foresight en Action, helpen jou gelukkig op deze queeste, om te beginnen met een uitgebreide tutorial.

Je leert op een heel makkelijke en duidelijke manier de kneepjes van het vak. Zo is Minecraft geen Minecraft als er niet gebouwd kan worden. Om een leger uit de grond te kunnen stampen, bouw je spawnpunten. Deze spawnpunten kosten je resources en ook het spawnen van je soldaten kost je de benodigdheden die je in de wereld kunt vinden. Resources verzamel je op een eenvoudige manier: je plaatst een kist bij het soort materiaal dat je hebt gevonden en een soort fee verzamelt dit voor je. Als je genoeg resources hebt, kun jij een leger maken bestaande uit Golems. Zodoende strijd je tegen de Piglin legers, wat ervoor zorgt dat de inwoners van de Overworld geïnspireerd raken om mee te vechten tegen de knorrende oppressie. Op deze manier is het dus ook mogelijk om Creepers, Zombies en Skeletons toe te voegen aan je leger, wederom door middel van het maken van spawnpunten.

Oppervlakkige en beperkte gameplay

Dit is de basis van de gehele game: resources verzamelen en je leger opbouwen. Met deze legers val je de verschillende Piglin nederzettingen aan: hierin dien je een portaal te slopen met je leger om een basis te vernietigen of verschillende wezens (Villagers, Creepers, etc.) te redden uit gevangenschap. Naast het bevechten van de nederzettingen van Team Knorr, dien je ook de Villagers in de wereld te helpen. Deze weerloze stakkers worden van tijd tot tijd aangevallen door de Piglins in verschillende dorpen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, bijvoorbeeld door je soldaten erop af te sturen, maar je kunt ook muren, verdedigingstorens en andere behulpzame gebouwen plaatsen, zoals een gebouw dat ervoor zorgt dat omringende gebouwen automatisch gerepareerd worden. Het bouwen van alles gaat overigens super eenvoudig. Onder de d-pad heb je verschillende categorieën bouwwerken (spawnpunten voor je leger, verdedigingswerken, resource feeën en verbeterde resource punten) die je zo kan plaatsen.

Helaas klinkt het op papier een stuk indrukwekkender dan in de praktijk. Je leger, bestaande uit verschillende soorten wezens, kun je op een paar manieren controleren. Je kunt de wezens indelen in categorieën en ze ergens naartoe sturen met een druk op de knop, of ze stationeren bij een verdedigingspunt. Hoewel Minecraft Legends draait om strategie, is de game erg toegankelijk, zo toegankelijk zelfs dat de strategische elementen altijd net iets te oppervlakkig blijven. De hordes Piglins worden naarmate je verder komt in de game alleen maar sterker, waardoor de tekortkomingen van de gevechten meer naar voren komen. Er is een onbalans in mogelijkheden en kracht. Gelukkig kun je als Hero wel een eigen bijdrage leveren aan de gevechten: je bent altijd te paard en met je Diamond Sword hak je om je heen en maak je groepen Piglins een kopje kleiner. Hoewel dit redelijk goed uit de verf komt en de game vooral voor een jong publiek aantrekkelijk is, had de gameplay wel een paar lagen extra kunnen gebruiken. Na een paar uurtjes kan de verveling namelijk wat toeslaan in de singleplayer.

Leuk om te zien

De game behoudt in de kern de kenmerkende esthetiek van de originele Minecraft-game. De blokkenwereld is rijkelijk gevuld met kleuren, verschillende biomes en nederzettingen van goed en kwaad. Een klein verschil met de stijl van Minecraft is dat in Legends alles een zwarte omlijning heeft, wat resulteert in een meer cartoony vibe. Alles bij elkaar werkt het goed en maakt het een leuke game om naar te kijken. De game draait op 4K met 60fps op een Xbox Series X. Hoewel er af en toe een dipje is in de performance (met name bij grote gevechten), is de algemene prestatie van de game solide te noemen.

Minecraft Legends weet daarbij met de soundtrack ook de nodige aandacht te trekken. De rustgevende deuntjes die je kent uit Minecraft zitten op dezelfde manier in Legends verwerkt, terwijl bij grootschalige gevechten de muziek zal oplaaien en de drang naar de overwinning groter wordt. De sfeer en stijl van de game komen hierdoor erg goed tot hun recht in Minecraft Legends, en in combinatie met de goede humor voor jong en oud is het aantrekkelijk om deze game te spelen.

Leuker met meer spelers

Minecraft Legends wordt leuker als je samen met vrienden speelt. Zo kun je de ‘singleplayer’ met in totaal vier personen spelen. Iedereen kan onafhankelijk zijn gang gaan, waardoor het strijden tegen de Piglin krachten een eerlijkere strijd wordt. Naast de mogelijkheid om coöp te spelen, is er ook een PvP-modus. In deze twee-tegen-twee strijd moet je resources verzamelen en Piglin nederzettingen aanvallen, terwijl je de basis van je tegenstanders ook moet zien te vernietigen. Helaas hebben wij deze modus niet uitgebreid kunnen testen omdat we maar weinig andere spelers konden vinden tijdens het reviewen. Gelukkig is de singleplayer in coöp meer dan geslaagd en ook een aanrader om de game vooral op deze manier te ervaren.

Gespeeld op: Xbox Series X|S.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch en pc.