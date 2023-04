Review | DYSCHRONIA: Chronos Alternate – De PlayStation VR2 is nu al zo’n twee maanden beschikbaar en we hebben verschillende soorten games voorbij zien komen. Racers, shooters, actie, noem het maar op. Dyschronia: Chronos Alternate doet een poging om het detective genre te vertalen naar een VR-wereld met een episodisch narratief avontuur. De eerste twee van drie episodes zijn nu beschikbaar en wij hebben uitgezocht of dit spel een waardevolle toevoeging kan zijn aan jouw VR-game collectie.

Een moord in Astrum Close

Dyschronia speelt zich af in Astrum Close, een geavanceerde stad die één van de laatste veilige nederzettingen van de mens is. In Astrum Close is er zo goed als geen misdaad dankzij de AI Justicius en Augmented Dreaming (AD), een systeem dat het mentale welzijn van inwoners reguleert terwijl ze slapen. Deze vredige stad wordt echter snel ondergedompeld in chaos door de moord op professor Albert Rumford, de stichter van de stad en verantwoordelijke van diens technologische vooruitgang. Als speler stap je in de schoenen van Hal Scion, een Special Supervisor die na een experiment drie jaar geleden al zijn herinneringen heeft verloren. Het is aan Hal om uit te vinden hoe Rumford is vermoord en wie er verantwoordelijk is.

Om dit mysterie op te lossen heb je niet alleen je speurneus tot je beschikking. Hal is een variant – een persoon met een speciale vaardigheid. Hals speciale vaardigheid is Memory Dive, daarmee kan hij via objecten gerelateerde herinneringen herbeleven, een vaardigheid die essentieel blijkt in het oplossen van de moord en de mysteries die zich rond deze situatie openbaren, want al snel genoeg blijkt dat niet alles is wat het lijkt. Tijdens je zoektocht naar antwoorden leer je ook steeds meer over de diverse personages die Astrum Close hun thuis noemen en de boeiende wereld van Dyschronia.

Episode 1 trapt wat stroefjes af waardoor het openingsuur langzaam aanvoelt, maar zodra het verhaal eindelijk een beetje begint te lopen houdt het ook niet op. Dyschronia weet voortdurend de aandacht vast te houden met interessante en soms verrassende narratieve ontwikkelingen. Tijdens het spelen ben je constant bezig met het vinden van antwoorden op de vragen die het spel oproept. De wereld van Dyschronia voelt diep en omvangrijk aan, waardoor je als speler hongerig wordt naar meer kennis over de intrigerende wereld.

Speurwerk

Je zult veel van je tijd in Dyschronia doorbrengen met het zoeken naar aanwijzingen en het ondervragen van verdachten en mensen die iets met de zaak te maken kunnen hebben. Elke keer als je iets nieuws leert wordt dit vastgelegd in je Investigation Log. In je log kun je zien welke personages iets van doen hebben met de zaak, wat de relatie van personages tot elkaar is en je kunt altijd alle bewijsmaterialen die je hebt gevonden terugvinden. Alhoewel je voor je progressie bepaalde bewijsmaterialen moet vinden alvorens je verder kunt met het spel, zijn er ook aanwijzingen die je kunt missen als je niet soms je eigen weg in slaat om op onderzoek te gaan. Dit kan ervoor zorgen dat je uiteindelijke reconstructie van de misdaad niet correct is, maar gelukkig kan je Hals Memory Dive alsnog gebruiken om deze informatie te verkrijgen.

Je doet dit alles niet alleen, je wordt namelijk bijgestaan door Lily, een kleine schattig uitziende robot. Naast dat Lily natuurlijk je partner in crime is, functioneert ze ook als ‘gids’. Weet je niet wat je nu moet doen? Dan kun je met Lily praten voor een herinnering. Een hele handige toevoeging voor wanneer je een tijdje niet hebt gespeeld of even op onderzoek bent gegaan op andere plekken. Tijdens je speurwerk zul je geregeld Hals Memory Dive zoals al aangehaald toepassen, waar je niet alleen herinnering mee kunt herbeleven, maar ook het verleden minimaal kunt veranderen. Tijdens een Memory Dive kun je soms kort de controle nemen en andere beslissingen maken dan daadwerkelijk zijn gemaakt in het verleden, wat nieuwe mogelijkheden creëert in het heden.

Los van het speuren ben je ook bezig met het oplossen van puzzels en rondsluipen om niet gezien te worden door vijanden, al zijn de sluipsecties gering in de eerste episode. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de mentale gezondheid van inwoners van Astrum Close. Soms zul je inwoners tegenkomen met een instabiele mentale staat en ze moeten helpen. Dit resulteert altijd in een kleine minigame waarin je een bepaalde sequentie knoppen moet indrukken. Het completeren van deze minigame geeft toegang tot nieuwe informatie over de wereld, dit is echter gelukkig compleet optioneel. Mocht je dus geen interesse hebben in extra informatie en gewoon het hoofdverhaal volgen, dan kan dit zonder problemen.

Eén van de tofste VR-ervaringen

Dyschronia: Chronos Alternate heeft animé stijl graphics en leent qua presentatie ook van dat entertainment medium, zo heeft het een intro en ending. Vooral de intro is tot nu één van mijn favoriete VR-ervaringen dankzij het cameragebruik en het ‘onderdeel’ zijn van de opening. Qua grafische kwaliteit zijn er wel wat aanmerkingen. De modellen van de personages hadden iets gedetailleerder gemogen en op animatie vlak valt er nog veel te verbeteren in cutscenes, die zijn er namelijk amper. Wanneer personages lopen zie je dit bijvoorbeeld niet, maar sluit je personage zijn ogen en hoor je voetstappen. Deze zwarte schermen duren soms ook een aantal seconden, waardoor het extra opvalt.

Een ander probleem dat zich voordoet is dat de ondertiteling soms achter een object of personage staat, waardoor je het niet kunt lezen. Je kunt hier wel omheen door je hoofd te draaien, maar het is vreemd dat de ondertiteling niet op een laag boven alles weergegeven wordt. De algehele presentatie is verder goed, het spel heeft een 4K-resolutie en 120hz schermverversing. De PS VR2 versie kent ook wat upgrades, zo zijn de graphics verbeterd ten opzichte van de Meta Quest versie én ondersteunt het spel adaptieve triggers, haptische feedback en headset rumble. Een nette upgrade dus, vooral voor een spel dat ook nog niet zo heel lang beschikbaar is op andere platformen.

Geweldige soundtrack

Dyschronia kent een bijzonder uitgebreide soundtrack. Bijna elke locatie in het spel heeft wel unieke muziek die afspeelt en dan is er ook nog eens unieke muziek voor bepaalde cutscenes waardoor je niet snel last hebt van oneindig herhalende muziek. De intro en outro van het spel hebben een ingezongen nummer die respectievelijk perfect werken als binnenkomer en afsluiter. Het spel heeft zowel Japanse als Engelse taalopties voor de gesproken taal. Waar de Engelse cast vooral bestaat uit wat onbekendere stemtalenten, pakt de Japanse cast uit met een aantal grote namen zoals Yui Ishikawa (Nier Automata, Attack on Titan) en Junichi Suwabe (Jujutsu Kaisen). Gelukkig weten zowel de Engelse als de Japanse cast een meer dan prima uitvoering neer te zetten en zijn beide een goede keuze om het verhaal van Dyschronia te ervaren.

Gespeeld op: PlayStation 5 (PS VR2).

Ook beschikbaar op: pc (Meta Quest).