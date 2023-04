De leegloop bij Halo ontwikkelaar 343 Industries houdt niet op. Nadat creative lead Joseph Staten recent al vertrok bij de first-party studio van Microsoft, blijkt nu ook dat franchise director Frank O’Connor het bedrijf heeft verlaten. Als we zijn Linkedin profiel mogen geloven, waarop dat gemeld wordt.

O’Connor was al sinds 2004 betrokken bij de franchise en wist in de jaren daarna een steeds grotere rol te nemen in de groei van de serie. Dat limiteerde zich niet alleen tot de games, maar ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Paramount+ serie van Halo. O’Connor zal nu verdergaan als franchise creative director voor een nog onbekend bedrijf.

Zowel 343 Industries als O’Connor zelf hebben nog geen verklaring naar buiten gebracht over het vertrek.