Vorige maand werd, na wat geruchten, LEGO 2K Drive officieel aangekondigd. We kregen de voorbije weken al beelden te zien en kregen ook al voldoende info over de game mee, maar het laatste nieuwtje is misschien wat zuur voor fysieke verzamelaars. Nintendo Everything merkte namelijk op dat de fysieke versie van de game op de Switch niet echt fysiek is.

Zoals je op de onderstaande afbeelding kan zien, zal er geen fysieke cartridge in het doosje zitten, maar wel een digitale code waarmee je de game zal kunnen downloaden. Dat wil dus zeggen dat je zo’n 4.6GB (volgens de Nintendo eShop) zal moeten vrijhouden op je Switch als je LEGO 2K Drive wilt spelen.

LEGO 2K Drive verschijnt op 19 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Switch. Wij speelden de game al en onze bevindingen lees je in onze preview.