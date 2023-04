We mogen wel stellen dat Hogwarts Legacy een schot in de roos was. De game vloog sneller over de toonbank dan Harry op zijn trouwe Firebolt en werd ook door critici overwegend op handen gedragen. Het bewijs? Onze review, waarin mijn collega Patrick de game beloonde met een astronomische 9.0.

Op LinkedIn vermeldt Warner Bros. nu trots dat de verkoopcijfers van de titel hun stoutste verwachtingen overtroffen hebben. Hogwarts Legacy verkocht namelijk 256% meer dan de uitgever aanvankelijk op zijn verlanglijstje had staan. Over een lucratieve onderneming gesproken! Ook het Twitch-record van de game wordt vermeld.

“[The game a]chieved 256% to plan sell-thru at launch and exceeded 12M units in sales in first two weeks earning $850M+, secured additional 1.8B impressions through a WBD gaming 1st of its kind Fusion program, and broke all-time Twitch record for most peak concurrent viewers ever for a single player game with 1.3M views.”