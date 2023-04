Als je Horizon: Forbidden West – Burning Shores in pre-order hebt staan, dan kan je de nieuwe content nu alvast gaan downloaden. Daarmee kan je woensdag direct op de release met het nieuwe avontuur aan de slag. De pre-load is niet al te groot, want de uitbreiding neemt ongeveer 17GB in beslag op de PlayStation 5.

Dit kan misschien nog iets groter worden als Guerrilla Games rond de release een update uitbrengt, maar dat is vooralsnog afwachten. De uitbreiding zal vanaf aanstaande woensdag te spelen zijn en de aanschaf is met € 19,99 niet al te hoog. Verwacht binnenkort meer over Burning Shores in een DLC special.

Van wat beelden genieten? Check dan hier de launch trailer die eind vorige week online ging.